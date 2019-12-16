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Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i Konyaspor mücadelesinde de bozmadı.

16.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:06Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı
Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i mücadelesinde de bozmadı.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmanda Alman ekibi Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldiği karşılaşmanın ilk 11'ini Konyaspor müsabakasında da bozmadı.

Buruk, Konyaspor karşısında sahaya şu 11'le çıktı:

"Mert-Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy- Mehmet, Visca, Aleksic, İrfan, Elia-Crivelli" - İSTANBUL

Mönchengladbach, Okan Buruk, Başakşehir, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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