25.06.2019 10:09
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Okan Buruk, Mert Günok transferini veto etti

Gelecek sezon için güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe, eski oyuncusu Mert Günok'u Medipol Başakşehir'den transfer etmek istiyordu. Ancak Abdullah Avcı'nın yerine gelen Okan Buruk, bu transfere onay vermedi.

Fenerbahçe 'de gelecek sezon için yapılan planlama sonucunda Mert Günok 'un yeniden sarı lacivertli formayı giyebileceği ifade ediliyordu

Medipol Başakşehir 'de Abdullah Avcı sonrası göreve gelen teknik direktör Okan Buruk , Mert Günok'un ayrılığına karşı çıktı. Tecrübeli file bekçisinin de kulüplerin anlaşması durumunda geri dönüşe sıcak baktığı kaydedildi.

Mert gibi bir ismi kaybetmek istemeyen Okan Buruk, hiçbir teklife sıcak bakmıyor.

Başarılı teknik adam, hem lig yarışı hem de Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle böylesi bir riskin alınmasına yanaşmıyor. Bu nedenle Fenerbahçe Mert'ten ümidini kesti.

Okan Buruk, Mert Günok transferini veto etti

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Başakşehir , Fenerbahçe , Mert Günok , Okan Buruk , Spor

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YORUMLAR(1)
CEVAP:Bir zamanlar fenerdeydi. Şimdi mi kıymetli oldu !? İyi olmuş kabul etmemeleri.
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