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Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetin peşinde

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce farklı takımların başında 6 defa birbirlerine rakip oldu.

13.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:00Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetin peşinde
Teknik Direktörü Okan Buruk ile Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce farklı takımların başında 6 defa birbirlerine rakip oldu. Bu müsabakaların 4'ünü Yalçın kazanırken, Buruk ise galibiyetle tanışamadı.
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, galip gelerek hem geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında bıraktığı 2 puanı telafi etmek hem de zirveyle arasını korumak isterken, siyah-beyazlılar ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Fatih Terim Stadı'nda elde edeceği galibiyetle taçlandırmak istiyor.
BURUK İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE
Bu zorlu mücadele iki takımın teknik adamları için de büyük önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu zamana kadar değişik takımlarla birbirlerinin karşısına 6 kez çıktı. Söz konusu maçlarda Yalçın, Malatyaspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Gaziantepspor'u çalıştırmış, Buruk da Başakşehir, Rizespor, Elazığspor, ile Sergen Yalçın gibi Gaziantepspor'un başında yer almıştı.
Bu karşılaşmalarda 47 yaşındaki Yalçın 4 kez gülen taraf oldu. 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk ise hiç üç puanla tanışamadı.
İki teknik adam, en son ligin ilk yarısında Yeni Malatyaspor - Başakşehir mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ve kazanan 3-0'lık skorla Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Malatya temsilcisi olmuştu.
SERGEN YALÇIN VE OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR ARASINDAKİ MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0 (2019-2020)
Alanyaspor: 1 - Rizespor: 1 (2018-2019)
Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 (2018-2019)
(O.B.) Gaziantepspor: 1 - Sivasspor: 3 (2014-2015)
(O.B.) Gaziantepspor: 0 - Sivasspor: 2 (2014-2015)
(S.Y.) Gaziantepspor: 3 - Elazığspor: 1 (2013-2014)
(Uygar Aydın/İHA)

Sergen Yalçın, Başakşehir, Okan Buruk, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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