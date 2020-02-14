Haberler » Spor » Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı - Spor

Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı

Sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

14.02.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:05Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı
Sahasında 'ı 1-0 mağlup eden 'de Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Zirve yarışında önemli bir galibiyet elde eden turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en özel üç puanlarından birini almış oldu. Öyle ki Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk kez gülen taraf olmayı başardı.

Bundan önce Sergen Yalçın'ın takımlarıyla Başakşehir, Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor'un başında 6 müsabakada mücadele eden Okan Buruk, 4 yenilgi, 2 beraberlik alabilmişti. - İSTANBUL

Sergen Yalçın, Okan Buruk, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 22:59:01