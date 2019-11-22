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Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, milli aradan önce evinde oynadıkları Ankaragücü maçının 11'den iki değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı.

22.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:28Okan Buruk'tan 2 değişiklik
Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk, milli aradan önce evinde oynadıkları Ankaragücü maçının 11'den iki değişiklik yaparak karşısına çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i ağırladığı maçta turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, milli takım arasından önce Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü müsabakasına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Buruk, Berkay ve Gulbrandsen'in yerine sarı-kırmızılılar karşısında sakatlığı geçen İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'e şans verdi.

Tedavisi süren Skrtel ise kadroda bulunmuyor.

Medipol Başakşehir, Galatasaray müsabakasına şu 11 ile çıktı:

"Mert- Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy - Mehmet, Azubuike, Visca, Mahmut, İrfan - Crivelli" - İSTANBUL

Galatasaray, Başakşehir, Okan Buruk, Spor

Kaynak: İHA

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