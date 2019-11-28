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Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Roma karşısında son oynanan Galatasaray maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

28.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:26

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında evinde İtalyan ekibi ile karşılaşan 'de Teknik Direktör Okan Buruk, 11'de bazı değişikliklere gitti. Buruk, son oynanan maçının 11'ine göre kadroda 2 futbolcu değiştirdi. Son maçta 11 oynayan Mahmut ile Caiçara sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor. Bu futbolcuların yerine Skrtel ile Gulbrandsen maça başladı.

ARDA TURAN YEDEK KULÜBESİNDE

Turuncu-lacivertliler, Roma karşısına Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli 11'i ile çıkarken, yedeklerde ise Volkan Babacan, Arda Turan, Demba Ba, Aziz Behich, Berkay Özcan, Robinho ve Danijel Aleksic yer aldı.

Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Galatasaray, Okan Buruk, Başakşehir, Roma, Spor

Kaynak: İHA


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SEVDA VEREN:45 DAKIKADA 3 GOL . GÖRÜP GÖRECEGI BÜYÜK KALABALIK SEYIRCI KARSISINDA 45 DAKIKADA 3 GOL . AYIP ETTIN BSK ,
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