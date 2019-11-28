Okan Buruk'tan 2 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, 11'de bazı değişikliklere gitti. Buruk, son oynanan Galatasaray maçının 11'ine göre kadroda 2 futbolcu değiştirdi. Son maçta 11 oynayan Mahmut ile Caiçara sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor. Bu futbolcuların yerine Skrtel ile Gulbrandsen maça başladı.

ARDA TURAN YEDEK KULÜBESİNDE

Turuncu-lacivertliler, Roma karşısına Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli 11'i ile çıkarken, yedeklerde ise Volkan Babacan, Arda Turan, Demba Ba, Aziz Behich, Berkay Özcan, Robinho ve Danijel Aleksic yer aldı.