Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Abdullah Avcı'nın yerine Teknik Direktörlük görevine getirilen ve Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Okan Buruk imza töreni sonrasında açıklamalarda bulundu.

ARDA TURAN İÇİN AÇIKLAMA

Okan Buruk, eski oyuncusu Vedat Muric ve Başakşehir ile sözleşmesi devam eden Arda Turan için, " Rizespor'un Vedat Muric ile ilgili vereceği karar önemli. Her iyi oyuncuya teklifler oluyor. Biz de öyle bir durum olursa başkanımızla konuşup değerlendiririz. Arda da bizim sözleşmeli oyuncumuz. O da diğer oyuncular gibi kampa katılıp bize en iyisini vermeye çalışacak." dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ELİMZİDEKİ OYUNCULARI KADRODA TUTACAĞIZ

Okan Buruk, imza töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kulübün küçülmek gibi düşüncesinin olmadığını anlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyleyen Buruk, "Başakşehir'in hedefi bundan önceki senelerde nasılsa bu sene de aynı şekilde devam edecek. Elimizdeki oyuncuları kadromuzda tutacağız. Başkanımızın kararı ve benim isteğim bu yönde. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak bir takımız. Küçülme gibi bir düşüncemiz hiçbir şekilde yok." değerlendirmesinde bulundu.