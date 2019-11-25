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Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

25.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:36Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

Medipol Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 kazandıkları maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında şu konuşmayı yaptı;

"Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un soyunma odasında yaptığı konuşması



Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Başakşehir, Okan Buruk, Spor

Kaynak: DHA

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