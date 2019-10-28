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Okan Buruk'tan iki değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Wolfsberger maçındaki 11'den iki değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.

28.10.2019 21:00Okan Buruk'tan iki değişiklik
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Wolfsberger maçındaki 11'den iki değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Başakşehir-Trabzonspor mücadelesinde turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, hafta içinde oynanan Wolfsberger karşılaşmasına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Buruk, Ponck ve Mehmet Topal'ın yerine bordo-mavililer karşısında Epureanu ve Azubuike'ye şans verdi.
Medipol Başakşehir, Trabzonspor müsabakasına şu 11 ile çıktı:
"Mert- Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy - Azubuike, Visca, Mahmut, İrfan, Gulbrandsen - Crivelli"
(İHA)

Trabzonspor, Başakşehir, Okan Buruk, Güncel

Kaynak: İHA

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