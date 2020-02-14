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Okan Buruk'tan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları DG Sivasspor'un maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

14.02.2020 20:59 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:59Okan Buruk'tan tek değişiklik
Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları DG 'un maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaparak karşısına çıktı.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, siyah-beyazlıların karşısına geçtiğimiz haftaki Sivasspor mücadelesinin 11'inden tek değişiklik yaparak çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, defansta Pock'un yerine bu karşılaşmada Skrtel'e yer verdi:

Başakşehir'in Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle:

"Mert - Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara - İrfan, Mahmut, Visca, Ba, Elia - Crivelli" - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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