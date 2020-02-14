Okan Buruk'tan tek değişiklik

Medipol Başakşehir
Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları DG Sivasspor
'un maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaparak Beşiktaş
karşısına çıktı.
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, siyah-beyazlıların karşısına geçtiğimiz haftaki Sivasspor mücadelesinin 11'inden tek değişiklik yaparak çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, defansta Pock'un yerine bu karşılaşmada Skrtel'e yer verdi:
Başakşehir'in Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle:
"Mert - Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara - İrfan, Mahmut, Visca, Ba, Elia - Crivelli" - İSTANBUL