Okan Buruk'tan Volkan Demirel Açıklaması!

Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde üst üste Beşiktaş ve Göztepe deplasmanlarında mücadele ettiklerini, iyi oyun oynamalarına rağmen puan almayı başaramadıklarını belirtti.

Rakip kaleye etkili gittiklerini ama son vuruşları istedikleri gibi yapamadıklarını kaydeden Buruk, "Çıkarken kaybettiğimiz toplar bize sıkıntı yaşattı. Göztepe deplasmanında yediğimiz goller çıkarken kaptırdığımız toplardan kaynaklandı. İyi oyun ama karşılığında puan olmayan maçların üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Buruk, hafta sonu oynayacakları Medipol Başakşehir maçı için çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ne kadar iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. İç sahada kendi seyircimiz ile oyuncularımın performansına güveniyorum. Geçmiş haftalardan bize artı, sakat ve cezalıların geri dönmesi. Buradaki tutku, arzu, kazanma istediğimiz daha fazla olacak. Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu olacak. İnşallah taraftarımız destek verirse onları mutlu edip kazanmak istiyoruz. Bu karşılaşma bizim adımıza kazanmamız gereken maçlardan biri. Başakşehir de hedefi için kazanmaya mecbur. Çok zor olacak."

Devre arasına kadar olan sürede bütün oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağının altını çizen Buruk, "Devre arasında direkt takıma katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışacağız. İkinci yarıda iyi yere gelebilmek için oyuncu takviyelerinin etkisi olacak. Öncelikli hedefimiz devre arasına kadar iyi işler yapabilmek. Oyuncu araştırmalarımız devam ediyor. En doğrusu devre arasına girdikten sonra değerlendirme yapmak." ifadelerini kullandı.

"Buraya gelmekten pişmanlık duymadım"

Okan Buruk , ligde ilk yarının bitimine altı maç kaldığına değinerek, "Toplayacağımız maksimum puanlar için çalışacağız. Tabloya olumsuz bakmıyorum. Takıma ve oyunculara güveniyorum. Altı maçta en yüksek puanı toplamaya çalışacağız. Eksikleri yönetim ile tespit edip, doğru oyuncuları kadromuza katacağız. Niyetimiz en doğru şekilde devre arasına girmek. Kulüp yapısına uygun takıma direkt katkı verecek oyuncuları almaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor 'a gelirken hissettiği heyecanı kaybetmediğinin altını çizen Buruk, şunları söyledi:

"Buraya şehre gelirken takıma inanarak geldim. İnancımdan gram kayıp yok. Aynı şekilde şehre, taraftara, takıma inanıyorum. Bizler iyi yerlere geleceğiz. Buraya gelmekten pişmanlık duymadım. Takımla hedeflerim devam ediyor. Süreç bazen olumlu, bazen olumsuz olur. Atiker Konyaspor ve Kayserispor maçlarını 6 puan ile geçirsek farklı şeyler konuşabilirdik. Sonuca yaklaşan ama alamayan bir takımız. Sonucu tutmak da futbolda bir sanat. Bunu biraz daha iyi yapmamız lazım."