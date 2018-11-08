08 Kasım 2018, 18:10
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Okan Buruk'tan Volkan Demirel Açıklaması!

Okan Buruk

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Bizler iyi yerlere geleceğiz. Buraya gelmekten pişmanlık duymadım. Takımla hedeflerim devam ediyor." dedi.

Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada,  ligde üst üste Beşiktaş ve Göztepe deplasmanlarında mücadele ettiklerini, iyi  oyun oynamalarına rağmen puan almayı başaramadıklarını belirtti.
Rakip kaleye etkili gittiklerini ama son vuruşları istedikleri gibi  yapamadıklarını kaydeden Buruk, "Çıkarken kaybettiğimiz toplar bize sıkıntı  yaşattı. Göztepe deplasmanında yediğimiz goller çıkarken kaptırdığımız toplardan  kaynaklandı. İyi oyun ama karşılığında puan olmayan maçların üzüntüsünü  yaşıyoruz." diye konuştu.
Buruk, hafta sonu oynayacakları Medipol Başakşehir maçı için  çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
  
"Ne kadar iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. İç sahada kendi  seyircimiz ile oyuncularımın performansına güveniyorum. Geçmiş haftalardan bize  artı, sakat ve cezalıların geri dönmesi. Buradaki tutku, arzu, kazanma  istediğimiz daha fazla olacak. Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu olacak.  İnşallah taraftarımız destek verirse onları mutlu edip kazanmak istiyoruz. Bu  karşılaşma bizim adımıza kazanmamız gereken maçlardan biri. Başakşehir de hedefi  için kazanmaya mecbur. Çok zor olacak."
Devre arasına kadar olan sürede bütün oyuncuları en iyi şekilde  değerlendirmeye çalışacağının altını çizen Buruk, "Devre arasında direkt takıma  katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışacağız. İkinci yarıda iyi yere gelebilmek  için oyuncu takviyelerinin etkisi olacak. Öncelikli hedefimiz devre arasına kadar  iyi işler yapabilmek. Oyuncu araştırmalarımız devam ediyor. En doğrusu devre  arasına girdikten sonra değerlendirme yapmak." ifadelerini kullandı.
"Buraya gelmekten pişmanlık duymadım"
Okan Buruk, ligde ilk yarının bitimine altı maç kaldığına değinerek,  "Toplayacağımız maksimum puanlar için çalışacağız. Tabloya olumsuz bakmıyorum.  Takıma ve oyunculara güveniyorum. Altı maçta en yüksek puanı toplamaya  çalışacağız. Eksikleri yönetim ile tespit edip, doğru oyuncuları kadromuza  katacağız. Niyetimiz en doğru şekilde devre arasına girmek. Kulüp yapısına uygun  takıma direkt katkı verecek oyuncuları almaya çalışacağız." şeklinde konuştu.
Çaykur Rizespor'a gelirken hissettiği heyecanı kaybetmediğinin altını  çizen Buruk, şunları söyledi:
"Buraya şehre gelirken takıma inanarak geldim. İnancımdan gram kayıp  yok. Aynı şekilde şehre, taraftara, takıma inanıyorum. Bizler iyi yerlere  geleceğiz. Buraya gelmekten pişmanlık duymadım. Takımla hedeflerim devam ediyor.  Süreç bazen olumlu, bazen olumsuz olur. Atiker Konyaspor ve Kayserispor maçlarını  6 puan ile geçirsek farklı şeyler konuşabilirdik. Sonuca yaklaşan ama alamayan  bir takımız. Sonucu tutmak da futbolda bir sanat. Bunu biraz daha iyi yapmamız  lazım."
Buruk, bir gazetecinin Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in adının  Çaykur Rizespor ile anılmasıyla ilgili soruna,  "Tartışmasız Türkiye'nin önemli  kalecilerinden ama sadece medyada yer alan bir haber. Milli kalecilere sahibiz.  Şu anda öyle bir düşüncemiz yok." diye yanıt verdi.
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