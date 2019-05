Okan Buruk: "Trabzonspor Maçını Kazanmak İstiyoruz"

Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig'de 24 Mayıs Cuma günü Trabzonspor 'u konuk edecek Çaykur Rizespor 'un teknik direktörü Okan Buruk , "Yükseleceğimiz her sıra bizim için önemli. O yüzden Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz." dedi.Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son maçına odaklandıklarını söyledi.Trabzonspor'la yapacakları maçın önemli olduğunu aktaran Buruk, "Biz buna bir futbol şöleni olarak bakmak istiyoruz. Teknik adam olarak böyle bakmak istiyorum. Bu maçla ilgili tabii ki kazanmamız için şehrimizin büyük isteği var. Taraftarımızın bu isteğine sahadaki oyunumuzla iyi bir şekilde cevap vermek istiyoruz." diye konuştu."Ligde yükseleceğimiz her sıra bizim için önemli." diyen Buruk, "O yüzden Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz. Bunu bir derbi olarak nitelendirmek gerekiyor. İki takım da kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Biz bir futbol takımıyız. Saha içerisinde oynayacak Trabzonsporlu futbolcu arkadaşlarımızın futbol anlamında en iyi güzellikleri ortaya koyup bizim de en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. İnşallah kazanırız ve taraftarımızın mutlu bir şekilde ligin sonunda stattan ayrılmasına yol açarız." ifadelerini kullandı.Transfer çalışmalarıSezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili de değerlendirmede bulunan Buruk, şunları kaydetti:"Daha önce de konuştuk. Lig sonuna bu görüşmeyi bıraktık. Oyuncularımızla ilgili transfer çalışmalarımız içeride ve dışarıda devam ediyor. Takımın gelecek sezon yapılanması ile ilgili sportif direktörümüz ile çalışmalarımız devam ediyor. İçeride birçok futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Onlarla ilgili de görüşmeler lig bitince yapılacak. Kiralık olan oyuncular var. Onlarla ilgili de girişimler yapılıyor. Her şey lig bitikten sonra netlik kazanacak."Okan Buruk, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini ilk zamanlardan itibaren desteklediğini dile getirerek, "Şimdi de görüşüm değişmedi. Teknoloji, doğru bir teknoloji, doğru kişiler uygularsa teknoloji futboldaki adaleti sağlayacak. Bunun başına giden bir insan. Oradaki değerlendirmeyi yapacak olan bir insan. O insan doğru insan değilse o zaman bu işte VAR'ın da hiçbir şeyin de önemi kalmıyor. Her şeye kötü anlamda da bakmamak lazım. İyi olan şeyler de var, hakem ve camiamız açısından." şeklinde konuştu. Cüneyt Çakır 'ın dünya çapında çok önemli maçlar yönetmesi onun ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor." diyen Buruk, "Türk hakeminin dünyada başarılı olması anlamında önümüzde çok güzel bir örnek var. İnşallah diğer genç arkadaşlar da Cüneyt Çakır'ı örnek alıp yolundan gidip Türk hakemliği için gurur abidesi olur. Önemli olan insanların verdiği kararlar, teknolojinin değil." değerlendirmesinde bulundu.Muric: "Sezonu üç puanla kapatmak istiyoruz"Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muric, Trabzonspor maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.Ligde sezonun son maçını oynayacaklarını anımsatan Muric, "Uzun zamandır maç kazanamıyoruz. Ligin son maçında Trabzonspor'u yenip sezonu üç puanla kapatmak istiyoruz. Taraftarlarımızı da mutlu etmek istiyoruz. Her takım maçı kazanmak için oynayacak. Kendi sahamızda çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz favori olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Muric, kendi performansı adına mutlu olduğunu anlatarak, "Takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum diye söylemiştim. Bu gol olur, performans veya asist olur. Benim için hiç fark etmiyor. Yeter ki takıma katkı sağlayayım." diye konuştu.Transfer söylentileriyle pek ilgilenmediğini kaydeden Muric, "Bu konuyla ilgili büyüklerimiz, başkanımız hepsi ilgileniyor. Benim için önemli olan saha içi." ifadesini kullandı.Muric, VAR'la ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, VAR'a karşı olmadığını belirterek, şunları ifade etti:"Kimsenin hakkı yenmiyor diye düşünüyorum ama hakkaniyetli kullanıldığı zaman öyle oluyor. Benim beş golümün iptal olması şans, yapacak bir şey yok. Hakem golü verince daha sonra VAR'dan iptal olunca ister istemez bir moral çöküntüsü yaşıyoruz. Çabuk bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz ama toparlamak için biraz zaman kaybediyoruz. Beş golüm iptal oldu, önemli değil. Elimizden geldiğince gol atmaya çalışacağız."