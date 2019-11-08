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Okan Buruk: "Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyum"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Wolfsberger karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyum" dedi.

08.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:15 Okan Buruk:
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Wolfsberger karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda öne geçme şansını değerlendirebilseler maçın farklı bir yöne doğru evrilebileceğini söyledi.

Çok önemli bir deplasmanda kazanarak grupta liderliğe yükseldiklerini dile getiren Buruk, "Bu bizim için çok sevindirici, oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Buruk, Wolfsberger takımının maçta geriye düştüğü zamanlarda açıklar verdiğini kaydederek, ilk ve ikinci maçta gol atan takımın maçı alabilme ihtimalinin yüksek olduğunu, kendilerinin her iki maçta da bu başarıyı sağladıklarını ifade etti.

3-0 gibi net bir sonucun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Buruk, grupta herkesin hali hazırda bir üst tura çıkma şansının sürdüğünü, Başakşehir'in ise bir sonraki karşılaşmayı kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyeceğini vurguladı.

Maçın bir başka önemli hususunun ise iki ülke arasındaki puan yarışı olduğunu söyleyen Buruk, Avusturya takımına karşı kazanarak Avrupa'da Türkiye'nin puanının artmasına katkı sağladıkları için mutlu olduğunu sözlerine ekledi. - GRAZ

Başakşehir, Okan Buruk, Avusturya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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