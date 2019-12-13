Haberler » Spor » Okan Buruk: 'Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum' - Spor

Okan Buruk: "Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek, gruptan çıktıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

13.12.2019 01:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:58Okan Buruk:
Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk, 'ı 2-1 mağlup ederek, gruptan çıktıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1'lik skorla mağlup etti ve tarihinde ilk kez Avrupa'da gruplardan çıkmayı garantiledi. Müsabakanın ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Bu gruptan çıkmak ülke puanı için çok değerliydi. En başından beri bunu söyledik. Buna katkı yapmak istediğimizi söyledik. Sevgili ülkemize armağan etmek istiyorum. Böyle bir takım başarısına ihtiyaç vardı" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum"

Ülke puanı açısından çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Buruk, "Çok önemli bir galibiyet. Maçın içinde geçireceğimiz her dakikada panik yapmadan oyunun içinde olmak gerekiyordu. Birçok pozisyona girdik. Oyun olarak çok üstün değildik. 3 gün önce burada Bayern Münih'i yendiler. Maç planladığımız gibi gitti. 60'ta Demba Ba hamlesinden sonra pozisyonlar geldi. İlk yarı ve maç sonunda gol attık. Çok mutluyum. Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bunu çok önemsedik ve karşılığını aldık" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Borussia Mönchengladbach, Mönchengladbach, Başakşehir, Okan Buruk, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

02:07 Başakşehir maçının ardından Mönchengladbach cephesinden ilk yorum! - Spor
02:06 Maçın ardından - Spor
01:57 Abdullah Avcı: "Bu dağılma olmamalıydı" - Spor
01:54 UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu - Spor
01:53 Okan Buruk: "Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum" - Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Spor
00:15 Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor! - Spor
00:12 İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi - Spor
22:56 Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! - Spor
13.12.2019 02:19:38