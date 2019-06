Okan Buruk: Yarışın içinde olmaya çok aç bir insanım

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, düzenlenen imza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, "Hedefler çok önemli. Çalıştığınız her takım size bir tecrübe katıyor. Burada olma sebebim ve heyecanım bu takımın hedeflerinin büyük olması. Bu yarışa doğru bir şekilde hazırım" dedi.

"KÜÇÜLMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için çok çalışacaklarına değinirken, "Başakşehir'in hedefi bundan önceki senelerde nasılsa bu sene de aynı şekilde devam edecek. Elimizdeki oyuncuları kadromuzda tutacağız. Başkanımızın kararı ve benim isteğim bu yönde. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak bir takımız. Küçülme gibi bir düşüncemiz hiçbir şekilde yok" dedi.

"YARIŞIN İÇİNDE OLMAYA ÇOK AÇ BİR İNSANIM"

Şampiyonluk yarışında iddialı olduklarına dikkat çeken Buruk, "Hedefler çok önemli. Çalıştığınız her takım size bir tecrübe katıyor. Burada olma sebebim ve heyecanım bu takımın hedeflerinin büyük olması. Bu yarışa doğru bir şekilde hazırım. Kulübümüz bu olanakları çok doğru bir şekilde sağlıyor. Tesisleşme, kurumsal ve yıllardır süren oyun anlayışı var. Doğru eklemelerle takımımızı daha yukarılara taşıyacağız. Bu yarışın içinde olmaya çok aç bir insanım. Bunun için çalışacağım" açıklamasında bulundu.

"ARDA BİZİM SÖZLEŞMELİ OYUNCUMUZ"

Okan Buruk, eski futbolcusu Vedat Muriç ve Arda Turan ile ilgili de, "Rizespor'un Vedat Muriç ile ilgili vereceği karar önemli. Her iyi oyuncuya teklifler oluyor. Biz de öyle bir durum olursa başkanımızla konuşup değerlendiririz. Arda da bizim sözleşmeli oyuncumuz. O da diğer oyuncular gibi kampa katılıp bize en iyisini vermeye çalışacak." diyerek sözlerini tamamladı.

