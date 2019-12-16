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Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın son anlarında kaçan gol sonrası sinirlerine hakim olamadı ve yedek kulübesinin camlarını kırdı.

16.12.2019 23:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:35

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol , üst üste ikinci beraberliğini aldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ponck'un golüyle 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Milosevic'in golüne engel olamadı. Bu beraberlikle puanını 27'ye çıkaran turuncu-lacivertli ekip, averajla Beşiktaş'ın önünde ikinci sıraya yükseldi. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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Maçın son anları büyük heyecana sahne oldu. Turuncu-lacivertliler, Robinho, Visca ve Demba Ba ile net fırsatları harcadı. Kaçan goller sonrası Okan Buruk yedek kulübesinde adeta çılgına döndü. Başarılı teknik adam, yedek kulübesinde bulunan camı kırdı.

İşte o kulübe:

Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı!

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Okan Buruk, Spor


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UNI BJK:Gonuller yapmaya geldin okan. Uzulme sonraki mac yenersin
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