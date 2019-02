Okan Buruk: Zor Bir Deplasman Olacak

Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanının zor geçeceğini belirterek, "Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması gereken bir maç. bizde son 3 haftayı galibiyetle kapattık ve devam ettirmek istiyoruz" dedi.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi saat 19.00'da Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın çok zor geçeceğini belirten Okan Buruk, "Bu haftaki rakibimiz Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı maçı daha dikkatli izledik. Bir devrede Beşiktaş'ın bir devrede Fenerbahçe'nin hükmettiği bir maç oldu. Kendi sahasında oynayacağı bu maçta daha önde oynayan, daha oyuna hükmetmeye çalışan bir takım olacağını düşünüyorum. Buna göre hazırlıkları yapıyoruz. Tabii ki zor bir karşılaşma, zor bir deplasman olacak. Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması gerek bir maç. Biz de son 3 haftaki deplasman karnemizle gol yemeyen, 3 galibiyet alan bir takımız. Aynı isteği, aynı konsantrasyonu, aynı çizgiyi sürdürmek istiyoruz. Ligde ne olacağı belli değil. Daha yukarılara tırmanmak için her maçı kazanmak istiyoruz. İyi giden bir çizgimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu."İYİ SAVUNMA YAPAN BİR TAKIMIZ"Takım halinde iyi bir savunma yapıyoruz' diyen Okan Buruk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"İlk yarıda savunma anlamında sıkıntı yaşadığımızı söylüyorduk. Değişikliğe gittik, yaptığımız transferler ve içerideki oyuncularla iyi bir kadro kurduk. Takım savunması önemli. Özellikle Vedat'la başlayan savunmamız arkaya doğru gidiyor. Savunma oyuncularının yükü önden ne kadar azaltılırsa pozisyon ihtimali o kadar düşer. Takım halinde daha iyi savunma yapıyoruz. Stoper bölgesine yaptığımız takviyeler, savunma ve orta sahadaki oyuncuların direnci ile daha az gol yiyen bir takım olduk, bunu da devam ettirmek istiyoruz. Ligde şu an 28 puan elde ettik. Hiçbir şey elde etmiş değiliz.""KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"Son bir yıl içinde hem Akhisarspor ile hem de Çaykur Rizespor ile çıktığı Fenerbahçe karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldığının hatırlatılması üzerine Teknik Direktör Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:"Fenerbahçe'ye karşı maç kazanmak güzel. Her teknik adam için büyük takımlara karşı maç kazanmak değerlidir. Son 1 sene içinde Akhisar'da iken Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyetlerle hem lig sıralamasında yukarılara taşınmıştık, hem de kupa final karşılaşmasında kupayı kazanmamızı sağlamıştı. Rizespor'da ise ilk maçım Fenerbahçe'yle idi. İlk yarıdaki tek galibiyet de buydu. Her maçın başka hikayesi var. Fenerbahçe deplasmanı bizim için zor maç olacak. Son bir senede Fenerbahçe'ye karşı 4 galibiyet aldım. Bu kadar büyük bir takıma karşı maç kazanmak çok değerli. Bu maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız.""AATIF'I MAÇA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"Sakatlığı bulunan Aatif Chahechouhe'yu maça yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyen Buruk, "Küçük bir ağrısı oldu, cuma gününe yetiştirip takımla antrenmana çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen haftada da birkaç gün çıkamamıştı antrenmana. Aatif, psikolojik ve oyun anlamında takımı güçlendiren bir oyuncu. Diğer oyuncular gibi oda elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah maça yetiştireceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.