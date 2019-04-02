Okan Koç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON AKÇAABAT belediye başkan adayı olan Okan Koç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON AKÇAABAT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Okan Koç isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TRABZON AKÇAABAT adayı Okan Koç kimdir? Bağımsız TRABZON AKÇAABAT adayı Okan Koç yüzde kaç oy aldı?

Okan Koç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON AKÇAABAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Okan Koç AKÇAABAT ilçesinde % 1,12 oranında oy almıştır. AKÇAABAT ilçesinde % 1,12 oranında oy olan Okan Koç adlı Bağımsız adayı toplamda 818 adet oy sayısına ulaştı.

Okan Koç Kimdir?

1985 yılında Trabzon İli Akçaabat İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerinden mezun oldu.

Eğitiminin ardından Finans, Sigortacılık, Kişisel Gelişim ve Satış Teknikleri alanında çeşitli eğitimler aldı. 2010'da çalışma hayatına atıldı ve 2012-2014 yılları arasında Ankara'da medya sektöründe Satış Yöneticisi olarak çalıştı. Bu sürede Türkiye geneli ulusal ve uluslararası firmaların medya tanıtım ve planlamasını gerçekleştirdi. İstanbul, Bursa, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Kayseri gibi illerde birçok sektör ve firmalarla çalışmalar yürüttü. Yaklaşık 5 yıldır Akçaabat'ta kendine ait giyim mağazalarında çalışma yaşamını sürdürüyor.

Okan Koç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Trabzon İli, Akçaabat İlçesi Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu.



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