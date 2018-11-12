Okan Kocuk, A Milli Takım'a Davet Edildi!

İsveç
ve Ukrayna
ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün TFF Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. A Milli Takım Sağlık Heyeti'nin kampta yaptığı tetkik ve muayene sonrasında, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Medipol Başakşehir
karşılaşması sonrasında sağ arka adalesinde oluşan zorlanmanın İsveç ve Ukrayna maçları süresince iyileşmeyeceği tespit edildi. Bu gelişme üzerine Gökhan aday kadrodan çıkartılırken, yerine Bursaspor'dan Okan Kocuk davet edildi.