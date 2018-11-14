Okan Kocuk: "Avrupa Hedefimize Ulaşacağız"

Bursaspor forması giyen milli futbolcu, İsveç ile cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesi İHA'ya açıklamalarda bulundu. İsveç karşılaşmasını değerlendiren 23 yaşındaki kaleci, "Önümüzde çok önemli bir maç var. Mutlak galibiyet almamız gerekiyor. Gruptaki yerimizi belirleyecek bir maç. Hocamızın taktiklerini dinliyoruz, antrenmanlarda gösterdiklerini yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu maçı kazanıp iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Avrupa hedefimize ulaşacağız"

Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından kendi performansını değerlendiren genç kaleci, "Evet, Harun abi gitti. Bize bir şans geldi. Ben de o şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Genel performansımdan memnunum. Son hafta bir sıkıntı yaşadık. Maç kaybettik ama genel olarak iyiyiz. Bursaspor olarak biraz şanssız bir dönemdeyiz. İyi oynayarak kazanamıyoruz. Beraberlikler biraz daha fazla ama inanıyorum ki biz seri galibiyetler alıp Avrupa hedefimize sezon sonu ulaşacağız" şeklinde konuştu.

"Yurt dışında oynamayı hayal ediyorum"

Kocuk, kariyer hedefinin soruşması üzerine, "Bursaspor altyapısı bir sürü oyuncu çıkardı. Biz de bunların içinden birisiyiz. Gerçekten bu konuda çok başarılı bir camia. Samet Hoca da gençlere çok güveniyor. Biz de onları mahcup etmemek istiyoruz. Tabii ki herkesin kariyer planlaması var. Ben de Bursaspor'a uzun yıllar katkı vermek istiyorum. Ondan sonra yurt dışında oynamayı hayal ediyorum" cevabını verdi.

"Samet Aybaba takımın havasını değiştirdi"

Samet Aybaba takımın başına geçtikten sonra iyi bir hava yakaladıklarını belirten Okan, "Bize çok büyük bir katkı verdi. Bildiğiniz gibi çok tecrübeli bir teknik direktör. Gençlere olan güveni de zaten bunu gösteriyor. Bursaspor'da bir sürü genç oynuyor. Biz de hocamızı mahcup etmemeye çalışıyoruz. Gerçekten bizim için çok önemli bir rolde şu anda Samet Hocamız" ifadelerini kullandı.