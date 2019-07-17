17.07.2019 10:41
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Okan Kocuk Galatasaray'a giderken Bursaspor'a yaklaşık 3 milyon lira kazandırdı

Okan Kocuk Galatasaray

Bursaspor'un genç file bekçisi Okan Kocuk, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Bursaspor'un genç file bekçisi Okan Kocuk, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lige veda eden yeşil-beyazlı takımda ayrılıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda geçen sezon kaleyi devralan ve başarılı maçlar çıkaran 23 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, Galatasaray ile anlaştı. Yeşil-beyazlı takımın transferden 450 bin Euro gelir elde edeceği, Okan'ın alacaklarından feragat edeceği öğrenildi. Genç kalecinin 4 yıllık imza atması beklenirken, açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.

Öte yandan Okan Kocuk, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı takımın kalesini Spor Toto Süper Lig'de 22 maçta korudu. Bu müsabakalarda 23 gol yiyen Kocuk, 7 maçta kalesini gole kapattı. Kocuk daha önce yeşil-beyazlı takımdan Bandırmaspor ve İstanbulspor'a kiralanmıştı. Kocuk, İstanbulspor ve Bursaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti. - BURSA
Kaynak: İHA
Galatasaray, Okan Kocuk, Bursaspor, Genç, Spor

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