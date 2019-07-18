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Okan Kocuk resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

18.07.2019 20:54 Okan Kocuk resmen Galatasaray
Galatasaray, Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti, 2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti, 2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti... Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir" denildi.


Kaynak: DHA
Galatasaray, Okan Kocuk, Bursaspor, Spor

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