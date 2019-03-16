Okan Kurt, Giyim Tarzıyla Neymar'a Özendi

Demet Akalın ile evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandıran ancak kısa süre sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Okan Kurt, yıldız futbolcu Neymar'a özendi.

Neymar ile aynı eşofmanı giyen Okan Kurt, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

NEYMAR'A ÖZENDİ

Futbolcuya olan hayranlığını fotoğrafla anlatmaya çalışan Okan Kurt, renkli eşofman takımı giydiği fotoğrafa "Adam gibi adam! Neymar." mesajını da yayınladı.

FOTOĞRAFA BEĞENİ YAĞDI

Okan Kurt'un bu fotoğrafı binlerce beğeni alırken, eşofman takımının fiyatının yaklaşık bin TL olduğu öğrenildi.

OKAN KURT KİMDİR?

Türkiye'nin Demet Akalın ile tanıdığı iş adamı Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, bir dönem eğitimi nedeniyle ABD'de ve İtalya'da yaşadı.

2012 yılında görkemli bir düğün ile Demet Akalın ile hayatını birleştirdi. 6 yıllık evliliklerini 11 Eylül 2018'de sonlandıran ikilinin 2014 yılında dünyaya gelen "Hira" adını verdikleri bir kızı var.

İş adamı olarak bilinen Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın "Şerefime Namusuma" şarkısının klibinde oynadı, bu klip uzun süre konuşuldu. Ayrıca DJ'lik performansıyla sık sık magazin sayfalarına konu olan Okan Kurt, Demet Akalın ile birlikte ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın 'Osman Pazarlama' filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.