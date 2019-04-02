Okan Özgür Özturan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA SİNCAN belediye başkan adayı olan Okan Özgür Özturan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA SİNCAN ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Okan Özgür Özturan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA SİNCAN adayı Okan Özgür Özturan kimdir? BTP ANKARA SİNCAN adayı Okan Özgür Özturan yüzde kaç oy aldı?

Okan Özgür Özturan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA SİNCAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Okan Özgür Özturan SİNCAN ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. SİNCAN ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Okan Özgür Özturan adlı BTP adayı toplamda 711 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA SİNCAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.