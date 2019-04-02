Okay Elaldı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MANİSA SOMA belediye başkan adayı olan Okay Elaldı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA SOMA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Okay Elaldı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MANİSA SOMA adayı Okay Elaldı kimdir? Bağımsız MANİSA SOMA adayı Okay Elaldı yüzde kaç oy aldı?

Okay Elaldı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MANİSA SOMA belediye başkan adayı olarak gösterilen Okay Elaldı SOMA ilçesinde % 0,53 oranında oy almıştır. SOMA ilçesinde % 0,53 oranında oy olan Okay Elaldı adlı Bağımsız adayı toplamda 360 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA SOMA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.