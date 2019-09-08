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Okay yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile oynanacak maç öncesi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

08.09.2019 13:54 Okay yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile oynanacak maç öncesi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.
Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü.



Moldova, Spor

Kaynak: DHA

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