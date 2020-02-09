Haberler » Spor » Okay Yokuşlu'dan galibiyet golüne asist - Spor

Okay Yokuşlu'dan galibiyet golüne asist

İspanya La Liga'nın 23'üncü haftasında Celta Vigo kendi sahasında Sevilla'yı 2-1 mağlup ederken milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90'ıncı dakikada Sisto'nun attığı gole asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

09.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:13Okay Yokuşlu'dan galibiyet golüne asist

İspanya La Liga'nın 23'üncü haftasında Celta Vigo kendi sahasında 'yı 2-1 mağlup ederken milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90'ıncı dakikada Sisto'nun attığı gole asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

La Liga'nın 23'üncü haftasında Celta Vigo, Sevilla'yı konuk etti. Milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23'üncü dakikada Youssef El Nesyri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 78'inci dakikada Iago Aspas'ın attığı golle eşitliği sağladı. Maçta son sözü, 90'ıncı dakikada Okay Yokuşlu'nun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi. Puanını 20'ye yükselten ev sahibi ekip, haftayı 17'inci sırada kapattı. Sevilla ise 39 puanla 5'inci sırada kaldı.



Celta Vigo, La Liga, Sevilla, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 10 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 00:51:14