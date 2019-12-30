Haberler » Spor » Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile dünyaevine girdi - Spor

Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile dünyaevine girdi

İspanya La Liga ekiplerinden Celto Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı'nda oynayan Melisa Kerman, Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

30.12.2019 22:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:40 Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile dünyaevine girdi

İspanya La Liga ekiplerinden Celto Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı'nda oynayan Melisa Kerman, Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

İzmir'de yapılan düğünde Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Bayram Bektaş gibi isimler de milli futbolcuyu yalnız bırakmadı.

27 Haziran 2019 tarihinde nişanlanarak evlilik yoluna giren Okay Yokuşlu ile Melisa Kerman çiftinin nikah şahitliğini Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay, Altay Kulubü'nün eski efsane futbolcularından Zafer Bilgetay, Yunanistan'ın Aris Voleybol Takımı oyuncusu Ece Hocaoğlu ve KSK Voleybol oyuncusu Buket Yılmaz üstlendi. Çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı.

Okay Yokuşlu ile Melisa Kerman çifti, düğünün ertesinde İspanya'ya döndüler.



Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:29   Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu - Spor
23:14   Okay Yokuşlu'nun en mutlu günü! - Spor
23:02   Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak - Spor
22:54   Roma, 900 milyon euroya satılıyor! - Spor
22:50   Emre Çolak, eski takımı Deportivo La Coruna'ya dönüyor - Spor
22:33   Galatasaray, Radamel Falcao'yu isteyen takımlara kapıyı kapattı - Spor
22:12   Merih, Ozan Kabak ile takım arkadaşı oluyor! - Spor
21:56   Gent'in golcü oyuncusu Yaremchuk: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi - Spor
21:06   Efsane futbolcu John Terry'nin babası kız arkadaşını darp etmek ve gasp etmek suçundan tutuklandı - Spor
30.12.2019 23:47:12