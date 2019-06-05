05.06.2019 10:52
Haberler» Spor » Haber

Okay Yokuşlu milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Yunanistan maçında sakatlanan Okay Yokuşlu, A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan deneyimli futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.

FRANSA MAÇI 8 HAZİRAN'DA

Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ve 11 Haziran Salı günü İzlanda'yla karşılaşacak. Cenk Tosun'dan sonra Okay Yokuşlu da Fransa ve İzlanda maçlarında oynayamayacak.

Okay Yokuşlu milli takım kadrosundan çıkarıldı!
İzlanda, Fransa, Spor

YORUMLAR