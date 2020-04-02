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Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?

Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, "Okay neden Türkiye'ye gelsin? Biz bir vizyon belirledik. Okay, Avrupa'da gidebileceği en üst noktaya kadar gidecek. Kariyer planlamamız içerisinde yakın dönemde Türkiye'ye dönmek yok. Önce Celta Vigo'da yapması gerekenleri yapacak." dedi.

02.04.2020 22:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:28

Celta Vigo formasıyla başarılı bir grafik çizen Okay Yokuşlu, Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz transfer döneminde de adı sarı-kırmızılı takımla anılmış ancak dönemin şartlarına göre bu transfer gerçekleşmemişti. Özellikle Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Okay Yokuşlu'yu ilk keşfedenlerden biri olması ve A Milli Takım'a kazandırması bu transferde en büyük artı olarak göze çarpmıştı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Okay Yokuşlu'nun menajeri Ajansspor'a önemli açıklamalarda bulunurken, transfer söylentilerine açıklık getirdi.

''AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR''

Yıldız ismin menajeri yaptığı açıklamasında, "Şu anda kimse futbolu düşünecek durumda değil. Herkes hayatını korumak zorunda. Bu koşullarda transfer meselelerinin konuşulacağını hiç sanmıyorum. Ayrıca daha önemli olan şey, Okay yoluna Avrupa 'da devam etmek istiyor. Neden Türkiye 'ye gelsin? Biz bir vizyon belirledik. Okay, Avrupa'da gidebileceği en üst noktaya kadar gidecek. Kariyer planlamamız içerisinde yakın dönemde Türkiye'ye dönmek yok. Önce Celta Vigo'da yapması gerekenleri yapacak. Sonra daha üst düzey takımlara gitmeyi amaçlıyor. Elbette ki amacı Celta'dan sonra Avrupa'nın birinci sınıf takımlarında oynamak. Bizim vizyonumuz bu.." dedi.

Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo ile olan sözleşmesi 2023 Haziran ayına kadar devam ediyor.

Okay Yokuşlu’nun menajeri: Okay, neden Türkiye’ye gelsin?
Etiketler: Celta Vigo, Türkiye, Avrupa, Spor

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Genç oyuncu Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
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Haberler ›› Spor ››Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin? - Spor
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