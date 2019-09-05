Haberler» Güncel» Haber

Okçular Gelibolu'da kampa girdi

Antalya'da gerçekleştirilecek 2019 sezonunun son Açık Hava Türkiye Okçuluk şampiyonasının hazırlık kampı Gelibolu'da başladı.

05.09.2019 09:22 Okçular Gelibolu'da kampa girdi
Antalya'da gerçekleştirilecek 2019 sezonunun son Açık Hava Türkiye Okçuluk şampiyonasının hazırlık kampı Gelibolu'da başladı.
Okçuluk branşında Samsun ve Antalya bölgesinden toplam 23 Sporcu ve 5 Antrenör, 1 Psikolog, 1 masör eşliğinde 9 gün sürecek olan kamp için Gelibolu'ya geldi.
2-11 Eylül tarihleri arasında Gelibolu Okçuluk Tesislerinde kamp için hazır bulunan ve birçoğu Milli Okçu sporcular, 2020 ve 2024 Olimpiyatları ile 12-15 Eylül tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 2019 Sezonunun son Açık Hava Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını burada yapacak.

Gelibolu, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:40   Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'ye geliyor
11:40   Takadhimi'den festival havası'nda gösteri
11:40   Kral Şakir, 17 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor
11:39   Adana'da kaçak sigara baskını
11:39   Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerine devam ediyor
11:39   Dha yurt bülteni - 5
11:39   Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu