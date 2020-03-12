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Okçular İl Birinciliği için mücadele etti

Okçuluk Büyükler İl Birinciliği müsabakaları 06-07 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan müsabakalarla sona erdi.

12.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
Okçular İl Birinciliği için mücadele etti
Okçuluk Büyükler İl Birinciliği müsabakaları 06-07 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan müsabakalarla sona erdi.

95 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. İl Müdürlüğü Atletizm Pisti yanında bulunan okçuluk sahasında yapılan müsabakalarda sporcular il birinciliği için hedefe ok attılar.

Müsabakalar sonunda makaralı yay bayanlar kategorisinde İklim Şevval Sakıcı, makaralı yay erkekler kategorisinde Nuh İlhan, klasik yay bayanlar kategorisinde Fatma Maraşlı, klasik yay erkekler kategorisinde Ekrem Geçerpare şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Atletizm, Spor

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