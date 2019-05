Okçular Vakfı'ndan Akşener'in iddialarına yanıt

Kaynak: DHA

OKÇULAR Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan , Fetih Kupası tanıtım toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in iddialarına yanıt verdiler. İddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirten Haydar Ali Yıldız, Akşener'i iddiasını ispatlamaya davet etti. Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, "İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar" dedi. Okçular Vakfı tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı Rumeli Hisarı'nda yapıldı. Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Okçular Vakfı'na yönelik iddialarıyla ilgili soruları üzerine, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nden vakfımıza aktarılan bir para söz konusu değildir. Sayın genel başkanı iddiasını ispat etmeye davet ediyoruz. İspat etmediği sürece de kendisini müfteri ilan edeceğimizi ilan ediyorum. Buradan Sayın genel başkana ve yayın organlarına şunu ifade etmek istiyorum. Bu iddiayı baştan yalanladığımızı ve bu iddianın gerçeğe aykırı bir beyan olduğunu, genel başkanlık yapan bir şahsa asla yakıştıramadığımızı belirtmek istiyorum. Çünkü bir genel başkanın elinde hukuki anlamda bir delilin olması gerekirken, mesnetsiz bir şekilde edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını da şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra da yaptıklarımızla kendimizi anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi."FATİHİN TORUNLARI OLARAK BAYRAĞI BIRAKTIĞI YERDEN ALIP DAHA İLERİLERE ALLAH'IN İZNİYLE GÖTÜRECEĞİZ"Bilal Erdoğan da iddialarla ilgili şunları söyledi:"Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu. Yıllardır bu tür ithamlara maruz kalan birisi olarak ben de söz almak istiyorum. İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak bu kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır. Yani, bu pozisyon gerçekten bir insana, yakışan bir tavır kesinlikle değildir. Tabii bunlar, bir yandan bizleri üzerken, bu kadar güzel işler ortaya koymaya çalışan insanları üzerken bakın Rumeli bir yandan da bakın Hisarı'ndayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetih etmeye çalışırken bu işin yapılamayacağını, İstanbul'un fethine kalkışılamayacağını savunanlar vardı. Fatih Sultan Mehmet, bir yandan düşman ile mücadele ederken bir yandan da içerideki hainlerle mücadele etmiştir. Mücadele buysa biz mücadele etmeye varız. Fatih'in torunları olarak bayrağı bıraktığı yerden alıp daha ilerilere Allah'ın izniyle götüreceğiz."Toplantıya Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Toplantıda söz alan Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl 7. Fetih Kupası'nı İstanbul'un fethinin yıldönümü dolayısı ile gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da, Türkiye 'de ve dünyamızda bir fetih ruhunun tesis edilmesi için bizler Okçular Vakfı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayelerinde, Fatih Sultan Mehmet Han 'ın vizyonuna uygun bir şekilde uluslararası bir okçuluk müsabakası ile fetih kutlamalarını gerçekleştiriyoruz. Organizasyonun temel özelliklerinden biri aynı anda olimpik okçuların yarışması yapılıyor. Aynı şekilde eş zamanlı olarak geleneksel okçuların da tarihi Okmeydanı 'nda yarışması gerçekleşiyor. Dünyada bu anlamda başka organizasyon yok. Dünya Okçuluk Federasyonu'na göre, dünyanın en büyük sivil okçuluk müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Okçular Vakfımızda bu saatlerde resmi, müsabakaların atış törenleri şu anda atılmakta ve inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'un fetih gününde Okmeydanı'nda başarı elde eden sporcuların ödüllerini takdim etmiş olacağız" diye konuştu."ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNE OKÇULUĞU GÖTÜRMEYE GAYRET ETTİK"Ardından konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da, geçen her yıl Türk okçuluğunun büyüdüğünü belirterek, "Bu başarının Okçular Vakfı'mızın tüm kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliği ve antrenör yetiştirmeye verdiği önemle, belediyelerin spor kulüplerinde okçuluğa yer vermesine teşvik etmek suretiyle, Anadolu'da bu sene de fetih kupasının ulusal elemelerini 5 ilde İstanbul ile birlikte yapmış olduk. Böylece Anadolu'nun her köşesine okçuluğu götürmeye gayret ettik" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve beraberindekiler Rumeli Hisarı'ndan Marmara Denizi 'ne doğru önce menzil daha sonra da hedef atışı gerçekleştirdi.52 ÜLKEDEN 520 SPORCU KATILIYOR7. Fetih Kupası, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşiyor. 52 ülkeden 520 sporcunun yarışacağı okçuluk yarışmaları 27-29 Mayıs 2019 tarihlerinde Okçular Vakfı'nda yapılacak. Geleneksel ve Modern kategoride yapılacak olan final yarışmasının elemeleri Nisan ayından itibaren Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde tamamlandı. Balıkesir Elazığ ve İstanbul'da gerçekleşen eleme yarışmalarına toplamda 2770 yarışmacı katılım sağladı.FİNAL MÜSABAKASI 29 MAYISTAFetih Kupası'nın en dikkat çekici yarışmalarından olan menzil atışlarının yine kıyasıya bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. Organik Yay, Limitli Karma, Limitsiz Bay, Limitsiz Bayan ve Siper kategorilerinde yerli ve yabancı 187 sporcunun mücadele edeceği müsabakalar, 29 Mayıs'ta Okçular Vakfı'nda başlayacak olan final müsabakalarının ardından düzenlenecek olan madalya töreni ve kapanış seremonisiyle sona erecek.- İstanbul Güncel