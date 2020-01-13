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Okçularımız, Göztepe'de boy gösterdi

Göztepe Salon Okçuluk Turnuvası'nda Makaralı Yay Büyükler Bayan Takım final atışlarında dördüncü olurken; sporcumuz Yağız Efe Yılmazer 2. Grup eleme atışlarının ikincisi olarak, başarı belgesi kazandı.

13.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:50Okçularımız, Göztepe'de boy gösterdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2020 yılı takviminin ilk ayağı olan Göztepe Salon Okçuluk Turnuvası, 9-12 Ocak tarihleri arasında İzmir 'ta gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk takımımız, yarışmanın dördüncü ve son gününde final atışlarına kalmayı başardı.

Makaralı Yay Büyükler Bayan Takımımız, final atışlarında iyi bir performans sergileyen takımımız turnuvada dördüncü oldu. Sporcumuz Yağız Yılmazer de 2. Grup eleme atışlarını, ikincilikle tamamladı ve turnuvadan başarı belgesi ile döndü.


Kültürpark, EFE, Güncel

Kaynak: Bültenler

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