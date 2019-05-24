24.05.2019 23:41
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Okçuluk: Dünya Kupası

Okçuluk: Dünya Kupası

Antalya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmasında, Türkiye Klasik Yay ve Makaralı Yay Karışık Milli Takımları, bronz madalya mücadelesi verecek.

Antalya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak yarışmasında, Türkiye Klasik Yay ve Makaralı Yay Karışık Milli Takımları, bronz madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, karışık takım atışları sonucunda, Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, son 16 turunda Hindistan'ı 5-4, çeyrek finalde Almanya'yı 6-2 geçerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Rusya ile karşılaşan milliler, 5-3 mağlup oldukları karşılaşma sonucunda bronz madalya finaline kaldı. Klasik Yay Karışık Takımı, bronz madalya maçında pazar günü Çin ile karşılaşacak.
Yeşim Bostan ile Muhammed Yetim'den oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı ise son 16 turunda İngiltere'yi 157-155, çeyrek finalde Almanya'yı 156-155 geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Güney Afrika ile 156-156 biten maçta beraberlik atışları sonrasında kaybeden taraf olan Türk takımı, bronz madalya finaline kaldı.
Makaralı Yay Karışık Takımı, bronz madalya maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, Spor
Kaynak: AA


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