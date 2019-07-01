01.07.2019 11:11
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Okçuluk: Dünya Kupası

Okçuluk: Dünya Kupası

Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları başladı.

Okçulukta Almanya 'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyona 14 milli sporcu katılıyor.
Resmi antrenman atışlarıyla başlayan organizasyon, 7 Temmuz'da sona erecek.
Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi temsil eden milli okçular şunlar:
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz , Samet Ak, Erdal Meriç Dal, Ali Aydın
Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Çoşkun, Sevcan Derin, Ezgi Başaran
Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Muhammed Yetim, Süleyman Araz
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı , İpek Tomruk
Kaynak: AA
Almanya , Spor

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