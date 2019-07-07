07.07.2019 16:17
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Okçuluk: Dünya Kupası

Okçuluk: Dünya Kupası

Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalyayla tamamladı.

Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalyayla tamamladı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyon sona erdi.
Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'un yer aldığı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya elde etti.
Türkiye, ferdi müsabakalarda da 2 altın madalya kazandı. Erkeklerde klasik yayda Mete Gazoz, makaralı yayda ise Evren Çağıran altın madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar makaralı yayda mücadele eden Yeşim Bostan, bronz madalya müsabakasında Kolombiyalı Sara Lopez'e yenildi.
Kaynak: AA
Türkiye, Spor

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