Okçuluk Dünya Şampiyonası

's- Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın üçüncü gününde takımlar makaralı yay kategorisinde Türkiye
, kadınlar ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi.Hollanda
'nın 's-Hertogenbosch şehrinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, makaralı yay takım atışlarında Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Evren
Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim, Hindistanlı rakiplerini 238-234 yenerek, kadınlarda mücadele eden Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı
ve İpek Tomruk ise Kanadalı rakiplerini 232-229 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Bireyselde 4 sporcu üst tura kaldı
Makaralı yay Bireysel eleme atışlarında ise 4 milli sporcu yoluna devam etti.
Erkeklerde Evren Çağıran, birinci turda Lüksemburglu Arnaud Hocevar'ı 148-146, ikinci turda Belçikalı Jonathan Kools'u 146-146 beraberliğin ardından ekstra atışlarda yendi. Muhammed Yetim ise ilk turda Polonyalı Lukasz Przybylski'yi 147-142, ikinci turda Güney
Afrikalı Christian Beyers de Klerk'i 145-144 mağlup ederek üst tura kaldı.
Kadınlarda Gizem Elmaağaçlı, birinci turda Mısırlı Nancy
Elgibily'i 142-138, ikinci turda Malezyalı Iman Aisyah Norazam'ı 145-142 mağlup etti. Elemelere ikinci turdan başlayan Yeşim Bostan ise Çekyalı Martina Zikmundova'yı 144-141 yenerek yoluna devam etti.
Takımlar klasik yay kategorisinde kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna
ve Gülnaz Büşranur Coşkun ile erkeklerde ise Mete Gazoz
, Fatih Bozlar
, Samet Ak, rakiplerine yenilerek 2020 Tokyo
Olimpiyatları için kota hakkını elde edemedi.
Kaynak: AAEvren
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