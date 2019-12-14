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Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:24Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Topaloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz yolculuğu" fotoğrafına oy veren Topaloğlu, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını tercih etti.
Topaloğlu, AA'nın fotoğraf yarışmasını her yıl ilgi ile takip ettiğini anlatarak, fotoğrafların her birinde bir anlam ve yaşanmışlık bulunduğunu, üç kategoride de birbirinden güzel fotoğraflar yer aldığını dile getirdi.

Abdullah Topaloğlu, Hüseyin Yıldız, Güncel

Kaynak: AA

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