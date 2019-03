Okçuluk Kadın Kemankeşlerin Elinde Canlanıyor

Kaynak: AA

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, ata sporu okçuluk, açılan kursa katılan kadın kemankeşlerin (yay kullanarak ok atan kimse) elinde canlanıyor.Kayı Okçuluk Spor Kulübü Tatvan Şubesince açılan kursa katılan kadınlar, burada Türk kültüründe önemli yere sahip okçuluğu öğreniyor."Gaza niyetine ya hak" diyerek yaylara asılan kadın kemankeşler, hayatlarında ilk kez ok atmanın mutluluğunu yaşıyor.Kursa katılmaktan memnuniyet duyan kadınlar, Şube Başkanı Kırgız gazi Ali Timur'un gözetiminde Tatvan Spor Salonu'nda haftanın üç günü çalışıyor.Timur, AA muhabirine, Jandarma Özel Harekat birliğinde 11 yıl görev yaptığını, 2 sene önce teröristlerle girilen çatışmada yaralandıktan sonra malulen emekli olduğunu söyledi.Daha sonra Tatvan'da kalıp tarihi yaşatmak adına okçuluk kursu açtığını anlatan Timur, şöyle konuştu:"Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan'ın desteğiyle ilçede şubemizi açtık. Çocuk, genç, kadın, erkek ayrımı yapmadan ata sporumuzu yaşatmak istiyoruz. Açtığımız kursa 20 kadın katılıyor. Bölgede kadınlara yönelik sosyal aktiviteler olmadığından kursumuz en çok kadın kemankeşlerden ilgi görüyor."Timur, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kadınların ata sporuna merak salmasının güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Ellerine yayları alan kadınlarımız adeta tarihi canlandırıyor. Artık kadınlarımızın da eli oka ve yaya değdi." dedi."Bana ve eşime terapi oldu"Kişisel gelişim uzmanı, bir çocuk annesi kursiyer Kıvılcım Ural ise ata sporunu yaşatmak için kursa katıldığını belirterek, "Bu kurs bana ve eşime terapi oldu. Keyifli ve unutulmaya yüz tutmuş bir spor dalı olduğu için burada olmaktan mutluyuz. Burada aile ortamı var. Okçuluğu herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.Çocuk gelişim öğretmeni Müjgan Gün de 3,5 aydır katıldığı kurstan memnuniyet duyduğunu bildirdi.Bölgede kadınlara yönelik çok fazla etkinlik yapılmadığına işaret eden Gün, "Ata sporumuzun etkinlik haline getirilmesi güzel bir şey. Bir de buna kadın eli değmesi daha da farklı anlam katıyor. Bu sporu bütün kadınlara tavsiye ediyorum. İnanılmaz derecede pozitif enerji ve keyif alıyorsunuz. Kültürümüzü de öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.Osmaniyeli beden eğitimi öğretmeni Ayşe Yılmaz ise okçuluğun hem iş stresinden kurtulmak hem de serbest zamanı değerlendirmek açısından oldukça faydalı olduğunu dile getirdi.Yılmaz, "Kadınların el, göz ve kas koordinasyonu erkeklere göre daha gelişmiş. Kadınların yaptığı ok atışları, erkeklere göre daha isabetli. Burada okçuluk sayesinde 1071 Malazgirt ruhunu da yaşıyoruz." dedi.Hülya Altınsoy da eşi ve oğluyla kursa katılarak Türk okçuluğu hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtti.