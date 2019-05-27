Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin: Rakiplerine karşı madalya kazanan ülkeyiz





Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Dünyada en iyi organizasyon yapan ülke olarak adımız geçiyordu. Artık hem organizasyon yapan hem de evinde rakiplerine karşı madalya kazanan ülke olarak gelişimimizi sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye, Antalya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3'üncü ayak müsabakalarını makaralı yay erkek takımında ikincilik, karışık takımda üçüncülük, klasik yay erkekler ve karışık takımda üçüncülükle tamamladı. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, dünya kupasında sporcularının performansının bekledikleri ölçüde geçtiğini anlattı.

Dünya kupası müsabakalarının 10-16 Haziran'da Hollanda'da yapılacak Okçuluk Dünya Şampiyonası açısından önemine değinen Ergin, "Kaçırdığımız iki madalya vardı. Onlar da iki hafta sonra katılacağımız Dünya Şampiyonasında gelecektir. Dünya kupası sporcularımızın son değerlendirme noktasıydı. Eksiklerimizi gördük. Yüksek kalitedeki yarışmacılar arasında gümüş ve üç bronz madalya kazanmak umut verici. Dünyada en iyi organizasyon yapan ülke olarak adımız geçiyordu. Artık hem organizasyon yapan hem de evinde rakiplerine karşı madalya kazanan ülke olarak gelişimimizi sürdürüyoruz. Çok genç bir ekibe sahibiz. Ümit ediyorum ki bu sporcular uzun yıllar başarılarını sürdürecek" diye konuştu.

Dünya Şampiyonasında takım halinde olimpiyat kotası almak için yarışacaklarını anlatan Ergin, "Dünya şampiyonası genellikle favorilerin kazanmadığı sürprizlere açık olan yarışmadır. Okçulukta olimpiyat da böyledir. Biz de sürprizi gerçekleştirip, okçularımızla olabildiğince fazla madalya kazanmak için yarışacağız" dedi.

Kaynak: DHA