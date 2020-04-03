Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Okçulukta hedef sağlık, rakip korona

TÜRKİYE Okçuluk Milli Takımı'nın olimpiyat kadrosunda yer alan şampiyon 12 sporcusu, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evde odalarına kurdukları hedefe ok atarak, antrenmanlarına devam ediyor.

03.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:08
Okçulukta hedef sağlık, rakip korona

TÜRKİYE Okçuluk Milli Takımı'nın olimpiyat kadrosunda yer alan şampiyon 12 sporcusu, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evde odalarına kurdukları hedefe ok atarak, antrenmanlarına devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ulusal ve uluslararası spor etkinliklere ara verilmesinin ardından Türkiye Okçuluk Milli Takımı, Antalya kampını sona erdirip, ev ortamında çalışmalarına devam ediyor. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, koronavirüs salgını kapsamında Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak sıkı önlemler aldıklarından bahsetti. Dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle ulusal ve uluslararası etkinliklerin iptal edilmesinden ve ortaya çıkan belirsizlikten sporcularımızın etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenip, 23 Temmuz 2021'e alındığını hatırlattı.

OKÇULUKTA E-ANTRENMAN DÖNEMİ

Türkiye Okçuluk Milli Takımı'nda olimpiyat kadrosundaki 12 sporcunun evinde çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Ergin, "Bizler de okçuluk milli takımı olarak Antalya'daki kampın ardından güvenli ve sağlıklı olacağı düşüncesiyle antrenmanlarımızı ev ortamına taşıdık. Olimpik kadromuzda yer alan 12 sporcumuz aileleriyle sağlıklı ve güven içerisinde evinde çalışmalarını sürdürmekte. Teknik ekip olarak her gün yaptığımız canlı bağlantılarla sporcularımıza günlük program verip, gelişim sürecini takip ediyoruz. Sporcularımız evlerinde kısıtlı imkanlara sahip olsa da sportif performansını ve motivasyonuna devam ediyor" diye konuştu.

"TARİHİ OLİMPİYAT OYUNLARI YAŞATACAĞIZ'

Koronavirüs salgınının en az kayıpla atlatıp Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak dünya çapında başarılar kazanmaya devam etmeyi dileyen Ergin, "İçerisinde bulunduğumuz süreci en az kayıpla atlatacağız ve Türk spor branşları için ülkemize tarihi bir olimpiyat oyunları yaşatacağız. Bu süreçte öncelikle hepimizin sağlıklı kalmaya, sağlıklı olmak için de evde kalmaya ihtiyacımız var" dedi.

EVDE KAL ÇAĞRISI

Evde antrenmanlarına devam eden okçuluk milli takımının başarılı sporcuları, odasına ya da salona yerleştirdikleri hedeflere ok atışı yaparak, çalışmalarına devam ediyor. Kuvvet ve kondisyon çalışmalarıyla zinde kalmayı amaçlayan milli sporcular ile Ergin, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

ŞAMPİYON SPORCULAR EVDE OK ATIYOR

Milli sporculardan dünya sıralamasındaki 5 numaralı Türk okçu Mete Gazoz evinde kuvvet egzersizi yapıp, bahçede ok atışıyla antrenman yaparken Avrupa şampiyonu okçu Yasemin Ecem Anagöz odasına yerleştirdiği hedefe kısa mesafeli de isabetli atışlarla, hedefi vuruyor. Milli sporculardan gençler Avrupa şampiyonu, büyüklerde de Avrupa üçüncüsü Gülnaz Büşranur Coşkun ile yıldızlar Avrupa şampiyonu sporcu Samet Ak da evinde antrenmanlarına devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporcuların eksersis yayarken

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün ok atarken

Göktuğ Ergin ile röportaj

HABER: Tolga YILDIRIM -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Okçulukta hedef sağlık, rakip korona - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Çalışan maaşlarında kesinti yaparak tepki çeken G.Saray, geri adım attı Spor
Çalışan maaşlarında kesinti yaparak tepki çeken G.Saray, geri adım attı
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi Spor
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi
Milli yıldızdan Mourinho’ya çarpıcı transfer yanıtı Spor
Milli yıldızdan Mourinho'ya çarpıcı transfer yanıtı
Korona krizinde Arda’ya gün doğdu! G.Saray’dan müjdeli haber Spor
Korona krizinde Arda'ya gün doğdu! G.Saray'dan müjdeli haber
G.Saray’ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı Spor
G.Saray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı Spor
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Talisca’dan dikkat çeken Beşiktaş itirafı: Çok düşündüm Spor
Talisca'dan dikkat çeken Beşiktaş itirafı: Çok düşündüm
Efsane patron tarihe geçiyor! 89 yaşında, 4. kez baba olacak Spor
Efsane patron tarihe geçiyor! 89 yaşında, 4. kez baba olacak

Son Dakika Spor Haberleri

12:39: Fraport TAV Antalyaspor'da altyapı yakın takipte - Spor 12:38: Altay, liglerin tamamlanmasını istiyor - Spor 12:32: Tottenham Hotspur'un Yeni Stadyumu'nda Attığı En Güzel Goller - Spor 12:32: Messi ve Ronaldinho'nun İnanılmaz Dripling Yeteneği - Spor 12:32: Zinedine Zidane'ın Teknik Direktör Olarak Çıktığı İlk El Clásico Maçı - Spor 12:05: Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı - Spor 11:09: Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir - Spor 10:54: Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi - Spor 10:31: Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak - Spor 10:17: Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı - Spor 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber