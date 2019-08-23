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Okçulukta Spor A.Ş. farkı

21-22 Ağustos tarihlerinde yapılan Minikler Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında Kayseri Spor A.Ş. 3 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük derecese elde etti.

23.08.2019 14:16 Okçulukta Spor A.Ş. farkı
21-22 Ağustos tarihlerinde yapılan Minikler Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında Kayseri Spor A.Ş. 3 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük derecese elde etti.

Kayseri Minikler Okçuluk il Birinciliği müsabakaları 21-22 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Şampiyonada Kayseri Spor A.Ş adına yarıyan sporculardan 11-12 yaş Klasik Yay Bayanlar kategorisinde Ayşe Temiz ikinci, Elif Hafız ve Ecrin Küçükekmekçi üçüncü oldu. Klasik Yay Erkeklerde ise Ebubekir Özdemir birinci, İbrahim Kutsal ikinci, Ertuğrul Mermi ve Muratcan Ayyıldız üçüncü olarak bronz madamya aldı. Yine, Makaralı Yay Erkekler kategorisinde; Cengiz Gümüş birinci olmayı başardı. 9-10 yaş Klasik Yay Erkekler kategorisinde Muhammed Eren Narsat birinci, Klasik Yay Bayanlarda Zeynep Rana Kiracı üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular, 30 Ağustos 2019'da Bursa'da yapılacak olan 11-12 Yaş Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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