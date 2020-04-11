Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Okey keyfi pahalıya patladı

Sivas'ta Pandemi Kurulu kararlarına rağmen açık tutulan kıraathanede, sosyal mesafe kuralını ihlal edip okey oynayan 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL para cezası kesildi.

11.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:28
Okey keyfi pahalıya patladı
Sivas 'ta Pandemi Kurulu kararlarına rağmen açık tutulan kıraathanede, sosyal mesafe kuralını ihlal edip okey oynayan 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Sivas'ta Paşabey Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneyi denetledi. Yapılan denetimde kıraathanenin Pandemi Kurulu kararlarına rağmen açık olduğu ve içeride bulunan 10 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri anlaşıldı. Kıraathanede okey ve iskambil oyunları oynayan 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL para cezası kesildi. İşletmeye ise Pandemi Kurulu kararlarının sona ermesinin adından 90 gün boyunca kapatma cezası verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Sivas, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
İstanbul’da hareketli gece! Beyoğlu’nda polis ekiplerine ateş açıldı Haberler
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› 3. Sayfa ››Okey keyfi pahalıya patladı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:07: Virüsü yenen 5 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haberler 23:06: Mardin'de teröristlerin bombalı eylem hazırlığını MİT ve jandarma önledi - Haberler 23:02: Korona virüs yasaklarına uymayan 32 kişiye para cezası kesildi - Haberler 22:53: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı - Haberler 22:51: Korona virüs karantinasından kaçan genci polis yakaladı - Haberler 22:45: Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti - Haberler 21:48: 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi