Ökk Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, sanıkların esasa yönelik savunmalarıyla devam edildi.Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.Sanıklardan eski üsteğmen Gökhan Mercan, darbe girişimi döneminde İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığında kurmaylık eğitimi aldığını, 15 Temmuz günü öğleden sonra albay Osman Kılıç'ın arayıp hafta sonu yapılacak tatbikat faaliyetiyle ilgili bir emir tebliğ edilip edilmediğini sorduğunu belirtti."Hayır" dedikten sonra görüşmenin sonlandığını anlatan Mercan, birinci sicil amiri albay Ahmet Zeki Gerehan'a konuşmadan bahsettiğini, onun da ÖKK'ya katılış yapmasını, oranın emrine girmesini söylediğini iddia etti.Mesai sonrası lojmandaki evine gittiğini, saat 19.00'da da ÖKK'ya katılmak üzere yola çıktığını belirten Mercan, önemli bir faaliyet gerçekleştirileceğini düşündüğünü ancak ne olacağını bilmediğini öne sürdü.Mercan, daha önce de 4 yıl boyunca ÖKK'da görev yaptığı ve her an görev verilebileceğini bildiği için neden gönderildiğini sormadığını savunarak, ayrıca görev her neyse gerekli nitelikleri taşıyan biri olarak seçildiğini düşündüğünü ifade etti.Darbe girişiminden haberdar olmadan ÖKK'ya geldiğini ve nizamiye önünde toplanan bir grup personel gördüğünü dile getiren Mercan, onlara selam verdikten sonra girişteki diyafonun düğmesine bastığını ancak Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emri üzerine içeri alınmayacağının belirtildiğini söyledi.Mercan, içeri giremediğini fakat dışarıda bekleyen gruptan Albay Fırat Çelik ve Albay Ömer Faruk Bozdemir ile görüştüğünü, onlara neler yaşadığını anlattığını bildirdi.Sabah saatlerinde gözaltına alındığını belirten Mercan, nizamiye önünde yaşadığı durumun güvenlik kameralarıyla kayıt altına alındığını savunarak, bu görüntülerin incelenmesi talebinde bulundu.Mercan, beraatini istedi.Sanıklardan Ümit Burtaçoğlu da masum olduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.Duruşmaya devam ediliyor.