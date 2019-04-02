Ökkaş Uygur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP HAKKARİ YÜKSEKOVA belediye başkan adayı olan Ökkaş Uygur isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. HAKKARİ YÜKSEKOVA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ökkaş Uygur isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP HAKKARİ YÜKSEKOVA adayı Ökkaş Uygur kimdir? BTP HAKKARİ YÜKSEKOVA adayı Ökkaş Uygur yüzde kaç oy aldı?

Ökkaş Uygur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP HAKKARİ YÜKSEKOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Ökkaş Uygur YÜKSEKOVA ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. YÜKSEKOVA ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Ökkaş Uygur adlı BTP adayı toplamda 60 adet oy sayısına ulaştı.

HAKKARİ YÜKSEKOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.