Ökkeş Gerekli Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT belediye başkan adayı olan Ökkeş Gerekli isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ökkeş Gerekli isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT adayı Ökkeş Gerekli kimdir? Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT adayı Ökkeş Gerekli yüzde kaç oy aldı?

Ökkeş Gerekli Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ökkeş Gerekli ONİKİŞUBAT ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. ONİKİŞUBAT ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Ökkeş Gerekli adlı Bağımsız adayı toplamda 504 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.