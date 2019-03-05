05 Mart 2019, 14:53
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Oklu Kirpiyi Öldüren Zanlılar Tutuklandı

Oklu Kirpiyi Öldüren Zanlılar Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Aşağıkaracaören kırsal Mahallesi'nde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.D., A.D. ve E.D. 'Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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