Oklubal kapalı pazaryeri çevresi güzelleşiyor

Eskişehir İnönüBelediyesi tarafındanOklubalımahallesine yapılan Kapalı Pazaryerinin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Pazaryeri girişi engelli rampası ve yaya merdiveni yapımına başladı.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hali hazırda mahalle sakinlerine hizmet veren Kapalı Pazaryerinin etrafında yapılan çevre düzenleme çalışmaları en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar İnönü Belediye BaşkanıKadir Bozkurtve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.