Oklubalı'da Kilit Taşsız Sokak Kalmıyor

İnönü
Belediyesi, kilit taşı çalışmalarına Oklubalı
mahallesinde yeni oluşan sokaklarla devam ediyor.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, Oklubalı yeni oluşan tüm sokaklarda yapımına başlanan kilit taşı çalışmasını yerinde inceledi ve ilgili personelden bilgi aldı.
Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; yeni oluşan mahallede, 2018 yılı içerisinde bir bölümü kilit taşı yapıldığı, 2019 yılının başında başlayan çalışma ile de kilit taşı döşenmeyen sokak kalmayacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kadir Bozkurt, İnönü, Oklubalı, Güncel
Kaynak: İHA